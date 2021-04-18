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МИД: РФ примет ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии
Фото: МИД РФ

МИД: РФ примет ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии

Илья Ашуров

Внешняя политика

Власти РФ примут ответные меры в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ в воскресенье, 18 апреля.

МИД оценил решение чешской стороны о высылке сотрудников российского посольства в Праге как провокацию, а предлоги, под которыми это было сделано, назвал «голословными и надуманными».

— Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобный «враждебный шаг» чешских властей продиктован желанием угодить США и продолжить линию выпадов в сторону РФ.

Добавляется, что Кремль примет ответные меры, которые позволят авторам провокации осознать свою неправоту в попытке разрушить отношения между Россией и Чехией.

Ранее сообщалось о том, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов, их обвинили в работе на спецслужбы. Также чешские власти подозревают РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов.

Читайте также: Хулиганы облили стены посольства России в Праге кетчупом

Чехиявысылка дипломатаМИД России
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