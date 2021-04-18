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Хулиганы облили стены посольства России в Праге кетчупом
Фото: АГН Москва

Хулиганы облили стены посольства России в Праге кетчупом

Иван Юминов

Происшествия

В Праге задержаны семь человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства России в Чехии. Об этом сообщил официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек в воскресенье, 18 апреля.

— Ведется расследование. Против них возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказал Данек.

Отмечается, что стены посольства уже очищены. Кетчуп, как утверждают задержанные, «символизировал кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов на востоке страны», отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что из Чехии вышлют 18 российских дипломатов, их обвинили в работе на спецслужбы. Также чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов.

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