Названы регионы — лидеры по динамике занятых рабочих мест

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Севастополь и Тюменская область возглавили рейтинг российских регионов по показателям динамики занятых рабочих мест за последние три года.

Как показало исследование, в целом в России количество занятых на рынке труда за последние три года выросло только в 14 регионах, 23 субъекта РФ потеряли более пяти процентов рабочих мест. При этом за тот же период занятость по стране сократилась почти на 1,7 миллиона человек.

Лишь в конце 2020 года положение на рынке труда стало стабилизироваться: в третьем квартале 2020 года безработица достигала 6,3 процента, в марте 2021 года опустилась до 5,8 процента.

В Севастополе за последние три года количество работающих выросло на 7,4 процента, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч. Аналитики объясняют это продолжением развития региона после вхождения в состав России.

В Тюменской области в 2018–2020 годах число занятых выросло почти на 15 тысяч человек (плюс 2,1 процента). В данном случае динамика занятых рабочих мест может являться отражением экономических процессов.

В топ-10 также вошли Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва.

Аутсайдерами рейтинга оказались Северная Осетия — Алания (минус 18,4 процента) и Хакасия (минус 10,9 процента). Это единственные два региона, в которых за три года число занятых рабочих мест снизилось более чем на десять процентов.

Кроме того, последние места заняли Новгородская область (минус 9,8 процента), Дагестан (минус 9,7 процента) и Архангельская область (минус девять процентов). В совокупности 23 субъекта РФ потеряли более пяти процентов занятых рабочих мест за последние три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 городов мира с самой низкой безработицей.

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