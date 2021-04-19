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Россияне рассказали, чего ждут от своей работы
Фото: pixabay.com

Россияне рассказали, чего ждут от своей работы

Татьяна Плотникова

Общество

Большинство жителей России (54 процента), принявших участие в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, ждут от своей работы повышения заработной платы до конца текущего года.

На стабильность надеются 38 процентов опрошенных, на карьерный рост — 29 процентов. Для 25 процентов участников исследования важны новые интересные задачи, столько же хотели бы работать с адекватным начальством.

Также 16 процентов заявили, что ожидают улучшения условий труда, по 12 процентов — пересмотра системы мотивации и признания своих заслуг. Десять процентов ожидают снижения рабочей нагрузки, а четыре процента рассчитывают на улучшение взаимоотношений в коллективе.

В сравнении с декабрем 2020 года тех, кто ждет повышения зарплаты, стало меньше (59 и 54 процента соответственно). При этом о снижении нагрузки и признании своих заслуг мечтает больше россиян (девять процентов против 12 процентов), сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, почему многие россияне не просят повышения зарплаты.

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