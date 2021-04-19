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Двусторонние контакты Путина с Байденом на саммите по климату не планируются
Фото: Минобороны РФ

Двусторонние контакты Путина с Байденом на саммите по климату не планируются

Никита Абрамов

Внешняя политика

Двусторонние контакты президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите по климату 22 апреля не планируются. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет. Такие контакты не предусмотрены, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Напомним, что президент США Джо Байден пригласил Владимира Путина к участию в переговорах по климату. Также лидер Америки предложил поучаствовать в обсуждении председателю КНР Си Цзиньпину. В свою очередь лидер России согласился принять участие в саммите.

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Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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