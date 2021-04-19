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Экс-президент Чехии заявил, что власти страны ищут выдуманную угрозу
Фото: pexels.com/Johannes Rapprich

Экс-президент Чехии заявил, что власти страны ищут выдуманную угрозу

Никита Абрамов

Внешняя политика

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что действующие власти пытаются отвлечь жителей страны выдуманной угрозой. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила газета Lidovky.

Политик отметил, что в стране наблюдается «коронавирусная истерия». Также он заявил, что не ожидал возвращение в 50-е годы, когда ему приходится слушать режимное радио, в том числе и заявления высокопоставленных чиновников. Кроме того, по его мнению, если бы в США победил Дональд Трамп, то никто бы не вспомнил про взрыв боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

— Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимают, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе, — заявил Клаус.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел огласили список из 20 сотрудников посольства Чехии, которые признаны персонами нон грата в России. Это произошло после того, как ведомство предупредило Прагу об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов из Чехии по обвинению в работе на спецслужбы. В ответ власти Чехии прокомментировали высылку своих дипломатов с территории РФ.

Читайте также: Несколько автомобилей покинули посольство Чехии в России

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