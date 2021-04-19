Анастасия Ракова заявила о снижении уровня безработицы в Москве
Уровень безработицы в столице сократился на 77 процентов по сравнению с показателями осени 2020 года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью «Российской газете».
По ее словам, в настоящее время в службе занятости зарегистрировано 52 тысячи безработных. Уровень безработицы составляет 0,71 процента.
— Это на 77 процентов меньше, чем в сентябре прошлого года в пик пандемии, и на 46 процентов меньше, чем на конец декабря 2020 года, — отметила Ракова.
Она подчеркнула, что с начала 2020 года работу нашло рекордное число москвичей — 208 тысяч человек.
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