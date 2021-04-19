Двести тысяч рублей пропали из запертой квартиры в Москве

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Россия, Москва, проезд Стратонавтов Карта всех событий

Жительница столицы пожаловалась на пропажу 200 тысяч рублей из квартиры. Об этом в понедельник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу проезд Стратонавтов. По словам источника «ВМ», квартира расположена на первом этаже, следов взлома не обнаружено.

Также источник «ВМ» уточнил, что ранее пострадавшая наняла женщину для присмотра за кошкой во время отпуска.

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