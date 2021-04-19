Санкт-Петербург может провести больше матчей Евро-2020

Фото: pixabay.com

Санкт-Петербург может провести больше матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

По его словам, принимающие матчи чемпионата Европы города, которые подтвердили заполняемость трибун на турнире как минимум на 50 процентов, в теории могут получить дополнительные матчи.

— Но официального обращения и официального отказа от городов не было, поэтому говорить преждевременно, — цитирует Сорокина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 пройдут в присутствии зрителей в Санкт-Петербурге. Максимальное число зрителей составит 50 процентов от вместимости стадиона. При этом до 28 апреля каждый город, в котором пройдут матчи, может увеличить число допускаемых на стадион болельщиков. Соответствующее письмо нужно направить в УЕФА.

УЕФА примет окончательное решение по городам — организаторам Евро-2020 23 апреля. Турнир собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах.

Читайте также: РФС выступил против создания Суперлиги