ФАС возбудила дело в отношении Google

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании Google. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили на сайте ФАС.

Компанию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. При проверке выяснилось, что видеохостинг ввел для пользователей Сети непрозрачные и необъективные правила по формированию и обращению контента, его ограничению и блокировке. Подобные действия приводят к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции на смежных рынках.

При рассмотрении дела ФАС оценит действия Google и их последствия для создателей контента.

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