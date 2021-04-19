Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ФАС возбудила дело в отношении Google
Фото: pixabay.cpm

ФАС возбудила дело в отношении Google

Кирилл Николаев

Общество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании Google. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили на сайте ФАС.

Компанию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. При проверке выяснилось, что видеохостинг ввел для пользователей Сети непрозрачные и необъективные правила по формированию и обращению контента, его ограничению и блокировке. Подобные действия приводят к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции на смежных рынках.

При рассмотрении дела ФАС оценит действия Google и их последствия для создателей контента.

Читайте также: ФАС возбудила дело против «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов

проверкаGoogleФАС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Белые воротнички, черные зарплаты: отчего компании уходят в тень

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

S legkim parom: «Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Юрий Козлов
Юрий Козлов

У русского языка безрадостное будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Все мнения
О проекте
Читайте нас в