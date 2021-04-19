Прилетевших из Японии российских фигуристов встретили аплодисментами и гимном

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Прибывшие из Японии российские фигуристы, победившие в командном чемпионате мира, были встречены в аэропорту Шереметьево гимном и овациями. Об этом стало известно в понедельник, 19 апреля.

Для всех прилетевших звучали аплодисменты и гимн России. Спортсменкам Анне Щербаковой и Виктории Синициной поклонники подарили цветы. Фигуристы поблагодарили фанатов и отметили, что хотят отдохнуть после дороги, а затем приступить к работе над новой программой, пишет 5-tv.ru.

Российская сборная по фигурному катанию впервые одержала победу на командном чемпионате мира в Японии, который проводится с 2009 года.

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