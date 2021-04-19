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«Это тупость»: Познер резко высказался о санкциях США против России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Это тупость»: Познер резко высказался о санкциях США против России

Юлия Курганова

Общество

Телеведущий Владимир Познер оценил санкции Соединенных Штатов и других западных стран против России. Он считает, что они совершенно не эффективны и не приносят нужного Западу результата.

— Это тупость. Санкции против России — тупость, потому что это отражает полное непонимание того, с кем они имеют дело. По моему убеждению, одна из черт русского народа — это потрясающее умение держать удар. Чем сложнее, тем лучше, — заявил Познер в интервью на Youtube-канале.

По мнению журналиста, американские власти, очевидно, думали, что из-за санкций, которые наносят существенный вред экономике России и ее гражданам, люди будут недовольны властью и президентом Владимиром Путиным, тогда они начнут выражать свое несогласие с государственной политикой. Но, по словам Познера, это «тупая логика».

Также телеведущий рассказал, что хотел бы сделать телемост между Россией и США. Руководство Первого канала поддержало его идею, но в Америке ни один канал не согласился на это.

Кроме того, Познер отметил, что во время пандемии РФ оказалась в числе передовых стран, которые успешно борются с коронавирусом. Она одной из первых создала вакцину, но многие государства отказываются от нее из-за политики, хотя ситуация с COVID-19 остается тяжелой в Европе и США.

Напомним, 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России. Под их действие попали 32 физических лица и объединения. На следующий день РФ объявила об ответных мерах.

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санкции СШАВладимир ПознерРоссия
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