Более 40 тысяч россиян вернулись самолетами из Турции и Танзании с 15 по 18 апреля

Фото: moscow-live.ru

Авиакомпании вывезли 39,4 тысячи российских граждан из Турции за период с 15 по 18 апреля. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщила Росавиация.

Кроме того, за этот период более 1,7 тысячи россиян вернулись самолетами домой из Танзании.

— Оперативный штаб Росавиации продолжает работу по организации возвращения граждан России из Турции и Танзании. За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тысячи пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тысячи наших соотечественников, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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