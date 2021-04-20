Кэти Холмс опубликовала редкие фото с дочерью от Тома Круза

Фото: youtube.com

Голливудская актриса Кэти Холмс разместила на своей странице в соцсети Instagram редкие снимки с дочерью Сури от Тома Круза. Трогательным постом мама поздравила наследницу с 15-летием. На черно-белых фото из архива артистки девочка запечатлена маленькой — на двух из них вместе с родительницей.

— С 15-м днем рождения, дорогая! Я люблю тебя! Не могу поверить, что тебе уже 15! — подписала снимки Холмс.

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали девочке счастья.

Напомним, что Том Круз и Кэти Холмс были женаты с 2006 по 2012 год. У пары родилась дочь Сури и стала третьим ребенком знаменитого актера. У него также есть двое детей от экс-супруги Николь Кидман — пара усыновила дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони.

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