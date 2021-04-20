Посол США Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол США в России Джон Салливан отказался покинуть Москву, несмотря на рекомендации МИД РФ отправиться на консультации в Вашингтон. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Собеседники портала заявили, что если в России хотят, чтобы Салливан покинул столицу, то его придется заставить это сделать.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану поехать в США и провести там серьезные консультации.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство РФ в американские выборы. Также санкции коснулись шести российских технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. В НАТО поддержали ограничительные меры Штатов в отношении России.

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