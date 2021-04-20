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Экономист предсказал падение цен на авиабилеты на юг России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Экономист предсказал падение цен на авиабилеты на юг России

Юлия Курганова

Туризм

Стоимость авиабилетов на юг России может снизиться из-за избыточности предложений на рынке. В этом году российские авиакомпании готовятся получить 90 самолетов, но из-за закрытых границ летать им придется в основном на курорты страны. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

Он отметил, что перевозчики ожидают, что границы откроются, а благосостояние людей повысится, но этого не происходит. В итоге самолеты выставляют на те рейсы, куда есть спрос. В данном случае — на юг России.

— Пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить, — пояснил экономист, предсказав, что в этом случае цены на авиабилеты значительно упадут.

Крамаренко добавил, что если Турцию не откроют для российских туристов, то множество перевозчиков снова будут убыточными, а российские курорты просто не смогут вместить всех желающих, передает газета «Известия».

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией 15 апреля. Запрет на полеты продлится до начала июня. Такое решение было принято из-за резкого роста числа заразившихся COVID-19 и широкого распространения мутировавших штаммов в республике.

Читайте также: Аналитики зафиксировали рост числа бронирований в отелях на российских курортах

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