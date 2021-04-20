Россиянам рассказали о способах вычислить плохой отель по фото

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Эксперты в области путешествий порекомендовали россиянам обращать внимание на снимки номера при выборе отеля для отдыха. Они раскрыли способы, чтобы распознать уловки отельеров.

Специалисты обратили внимание на то, что часто уделяется много внимания креативным фотографиям, например, туристам показывают детали интерьера или выкладываются снимки номера через зеркало. Таким образом, по словам экспертов, отельеры пытаются скрыть небольшие размеры помещения или другие изъяны ремонта.

Еще одним приемом является съемка небольшого номера сверху. Так у туриста создается ощущение «стильного лофта», особенно если цвета обстановки яркие и нетривиальные.

Также фото может быть сделано на широкоугольный объектив — углы кадра при этом неестественно расширены. Эксперты отмечают, что в реальности площадь номера оказывается в два раза меньше, чем на снимке.

Кроме того, туристам порекомендовали обратить внимание на фото ванной комнаты. Клеенка на стенах вместо плитки и отсутствие стеклянных перегородок душа — это признак плохой гостиницы.

Путешественников также предупредили о неудобствах в мансардных номерах — зачастую потолки в них слишком низкие, а на этаже некомфортная температура, сообщили представители портала «Тонкости туризма».

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