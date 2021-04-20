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Премьер Чехии заявил, что взрыв в Врбетице не был нападением России
Фото: pixabay.com

Премьер Чехии заявил, что взрыв в Врбетице не был нападением России

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Взрыв в деревне Врбетице в 2014 году не является актом государственного терроризма со стороны России. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

— Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием, — сказал чешский политик.

Андрей Бабиш при этом уточнил, что Прага не планирует публиковать полный отчет о случившемся, передает РИА Новости.

Напомним, чешский премьер Андрей Бабиш сообщил 17 апреля, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим МИД Чехии принял решение выслать из страны 18 российских дипломатов.

Россия объявила об ответных мерах, заявив о высылке из страны 20 пражских дипломатов. МИД РФ подчеркнул, что обвинения о причастности России к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными и голословными.

Взрыв во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

Читайте также: МИД РФ ответил Чехии на требование вернуть принадлежащую российскому посольству землю

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