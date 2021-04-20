Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Физкультурный комплекс с бассейнами для детей и взрослых построят на Тушинской улице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Физкультурный комплекс с бассейнами для детей и взрослых построят на Тушинской улице

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Тушинская улица, вл16 Карта всех событий

Физкультурный комплекс с бассейнами для детей и взрослых построят на северо-западе Москвы. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание возведут по адресу Тушинская улица, владение 16. В первом блоке комплекса будут расположены бассейны для детей и взрослых, а также тренажерный зал. Во втором блоке организуют зал, где можно будет играть в баскетбол, волейбол и большой теннис.

Уточняется, что проект строительства одобрили в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы. По словам Сергея Кузнецова, специалисты сделают физкультурный комплекс ярким и узнаваемым.

— Большие плоскости, облицованные панелями терракотового цвета, будут контрастировать с витражным остеклением и вертикальными ламелями разных цветов. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит около девяти тысяч квадратных метров, — пояснил Сергей Кузнецов.

На третьем этаже комплекса будут расположены кабинеты инструкторов и тренажерный зал с раздевалками. В здании также разместят медицинский кабинет, буфет, тренерские и инверторные комнаты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Детский сад на 275 мест построят в ТиНАО

Спортздоровьестроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Белые воротнички, черные зарплаты: отчего компании уходят в тень

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

S legkim parom: «Иронию судьбы» переснимут в Голливуде

Юрий Козлов
Юрий Козлов

У русского языка безрадостное будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пора домой: что делать Москве с нелегальными мигрантами

Все мнения
О проекте
Читайте нас в