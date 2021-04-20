Физкультурный комплекс с бассейнами для детей и взрослых построят на Тушинской улице

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Тушинская улица, вл16 Карта всех событий

Физкультурный комплекс с бассейнами для детей и взрослых построят на северо-западе Москвы. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание возведут по адресу Тушинская улица, владение 16. В первом блоке комплекса будут расположены бассейны для детей и взрослых, а также тренажерный зал. Во втором блоке организуют зал, где можно будет играть в баскетбол, волейбол и большой теннис.

Уточняется, что проект строительства одобрили в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы. По словам Сергея Кузнецова, специалисты сделают физкультурный комплекс ярким и узнаваемым.

— Большие плоскости, облицованные панелями терракотового цвета, будут контрастировать с витражным остеклением и вертикальными ламелями разных цветов. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит около девяти тысяч квадратных метров, — пояснил Сергей Кузнецов.

На третьем этаже комплекса будут расположены кабинеты инструкторов и тренажерный зал с раздевалками. В здании также разместят медицинский кабинет, буфет, тренерские и инверторные комнаты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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