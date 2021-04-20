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Си Цзиньпин рассказал об открытой политике Китая в условиях пандемии
Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин рассказал об открытой политике Китая в условиях пандемии

Виктория Родимкина

В мире

Правительство Китая намерено следовать открытой политике по отношению к другим странам и планирует объединить усилия, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао.

По его словам, Китай будет продолжать многосторонне сотрудничать с другими странами, в том числе за усиление статуса Всемирной торговой организации.

— Китай намерен объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавируса, — цитирует Си Цзиньпина ТАСС.

Китайский лидер отметил, что односторонняя политика в такой ситуации не принесет результата в борьбе с пандемией. Странам необходимо укрепить сотрудничество по цифровой экономике, биотехнологии, а также использовать все благоприятные возможности, добавил он.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с Китаем о производстве более 100 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год.

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КитайкоронавирусСи Цзиньпин
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