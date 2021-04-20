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Водянова назвала свою настоящую фамилию
Фото: instagram.com/natasupernova

Водянова назвала свою настоящую фамилию

Анастасия Колоскова

Звезды

Модель Наталья Водянова призналась, что в России ее фамилию произносят неправильно. На самом деле в ней нужно ставить ударение на третий слог, а не на второй.

— Я родилась ВодянОвой, а когда стала моделью, в России меня все время называли ВодЯновой. Я боролась с этим два года, а потом один умный человек с телевидения мне просто сказал: «ВодЯнова звучит круче. Звучит как «звезда», ВодянОва — не звучит», — рассказала Наталья в эфире телешоу «Вечерний Ургант».

Супермодель обратила внимание на то, что ударение на второй слог в ее фамилии ставят только в России, тогда как во всем мире ее называют правильно. По словам Водяновой, ей не нравится, когда люди, которые не являются ей близкими, обращаются к ней Наташа. Она предпочитает в свой адрес более официальную форму обращения — Наталья.

Ранее модель Наталья Водянова опубликовала в соцсети фотографию крупным планом, где предстала перед поклонниками без косметики.

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русские фамилииНаталья Водянова«Вечерний Ургант»
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