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Более половины «зимних» дверей сняли на входах в московское метро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более половины «зимних» дверей сняли на входах в московское метро

Анастасия Волоснова

Город

Более 3,5 тысячи вторых вестибюльных дверей сняли в столичном метро в связи с потеплением. Об этом рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По его словам, в настоящее время метро готовят к летнему сезону. К концу апреля в подземке планирует снять более пяти тысяч «зимних» дверей.

— Когда температура воздуха повышается и становится устойчивой, мы снимаем все вторые вестибюльные двери. Таким образом увеличивается воздухообмен на станциях, и летом на платформе прохладнее, чем на улице, — пояснил Дощатов.

Он добавил, что в теплое время года вентиляцию в метро переключают в усиленный режим и обновляют до пяти раз за час. Дощатов уточнил, что метро перейдет на подобный режим работы, когда температура воздуха в столице продержится на уровне плюс 18 и выше градусов в течение недели.

Специалист также отметил, что в столичном метро к лету очистили около 70 процентов всех витражей и окон или более 114 тысяч квадратных метров. Кроме того, вентиляционные решетки очистили от пыли после зимы.

Видео: пресс-служба Департамента транспорта Москвы / Telegram-канал

— С помощью специальных шлангов и пылесосов мы очищаем вестибюли снаружи, ниши в потолке, колонны, фасады зданий, стеклянные витражи и окна. Особое внимание уделяется станциям культурного наследия: здесь и тщательно очищаются фрески, и другие художественные элементы оформления вестибюлей и платформ, — подчеркнул Дощатов.

По его словам, в метро Москвы также раз в два часа проводят дезинфекцию, пишет ТАСС.

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