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«Я бы этого точно не пережила»: Тотьмянина рассказала, как чуть не умерла ее дочь
Фото: instagram.com/tatianatotmyanina/

«Я бы этого точно не пережила»: Тотьмянина рассказала, как чуть не умерла ее дочь

Юлия Курганова

Звезды

Олимпийская чемпионка по парному фигурному катанию Татьяна Тотьмянина откровенно рассказала, как чуть не потеряла свою вторую дочь Мишель сразу же после ее появления на свет. Спортсменка родила девочку семимесячной в одной из московских клиник, малышка не могла самостоятельно дышать около семи дней. Врачи не давали ей никаких шансов на жизнь. Но Тотьмянина верила в чудо и понимала, что не сможет перенести вторую смерть, так как потеряла до этого маму, которая была для нее всем.

— Беременной я была во Франции, так как там училась дочь Лиза. До родов было еще два месяца, и я планировала прилететь попозже. Но вдруг почувствовала боль в животе и срочно купила билет в Москву. Через сутки после возращения мне сделали экстренное кесарево сечение. Родилась Мишель, но она, как и до этого мама, не давала никаких шансов на счастливый исход. Она была на аппарате искусственного дыхания. Я приходила и часами стояла над ней. Я понимала, что если реанимация Мишель закончится тем же, что и у мамы, меня не будет. Я бы этого точно не пережила, — рассказала Тотьмянина со слезами на глазах в программе «Судьба человека» на «Россия 1».

Она отметила, что Мишель уже пять лет и с ней все хорошо.

Спортсменка призналась, что тогда скрыла тяжелое состояние дочери от мужа, фигуриста Алексея Ягудина. Она чувствовала себя виноватой в том, что случилось с малышкой. К тому же спортсмен был в другом городе по работе, и Тотьмянина не хотела его волновать. Фигуристка со всем справилась сама.

Напомним, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина связали себя узами законного брака всего несколько лет назад — в 2016 году, хотя вместе они уже 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей. Старшей Лизе 11 лет, а младшей Мишель — пять лет.

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дочьАлексей Ягудинкесарево сечение
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