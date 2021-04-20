«Я бы этого точно не пережила»: Тотьмянина рассказала, как чуть не умерла ее дочь

Фото: instagram.com/tatianatotmyanina/

Олимпийская чемпионка по парному фигурному катанию Татьяна Тотьмянина откровенно рассказала, как чуть не потеряла свою вторую дочь Мишель сразу же после ее появления на свет. Спортсменка родила девочку семимесячной в одной из московских клиник, малышка не могла самостоятельно дышать около семи дней. Врачи не давали ей никаких шансов на жизнь. Но Тотьмянина верила в чудо и понимала, что не сможет перенести вторую смерть, так как потеряла до этого маму, которая была для нее всем.

— Беременной я была во Франции, так как там училась дочь Лиза. До родов было еще два месяца, и я планировала прилететь попозже. Но вдруг почувствовала боль в животе и срочно купила билет в Москву. Через сутки после возращения мне сделали экстренное кесарево сечение. Родилась Мишель, но она, как и до этого мама, не давала никаких шансов на счастливый исход. Она была на аппарате искусственного дыхания. Я приходила и часами стояла над ней. Я понимала, что если реанимация Мишель закончится тем же, что и у мамы, меня не будет. Я бы этого точно не пережила, — рассказала Тотьмянина со слезами на глазах в программе «Судьба человека» на «Россия 1».

Она отметила, что Мишель уже пять лет и с ней все хорошо.

Спортсменка призналась, что тогда скрыла тяжелое состояние дочери от мужа, фигуриста Алексея Ягудина. Она чувствовала себя виноватой в том, что случилось с малышкой. К тому же спортсмен был в другом городе по работе, и Тотьмянина не хотела его волновать. Фигуристка со всем справилась сама.

Напомним, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина связали себя узами законного брака всего несколько лет назад — в 2016 году, хотя вместе они уже 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей. Старшей Лизе 11 лет, а младшей Мишель — пять лет.

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