Город выставил на продажу четыре земельных участка в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Краснопахорское, посёлок подсобного хозяйства Минзаг, Светлая улица, 50 Карта всех событий

Город выставил на продажу четыре участка под индивидуальное жилищное строительство в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земля расположена в Первомайском, Краснопахорском, Марушкинском и Кленовском поселениях. В настоящее время участки свободны от застройки. Будущие владельцы земли смогут построить на территории дом, высота которого не будет превышать 15 этажей, а также хозяйственные помещения и гаражи.

— Будущие собственники смогут построить здесь дома площадью от 202 до 847 квадратных метров, а также разместить подсобные помещения для бытовых нужд и индивидуальные гаражи. В прошлом году под цели индивидуального жилищного строительства было продано 10 участков общей площадью 1,75 гектара, — уточнил Владимир Ефимов.

Торги пройдут 29 апреля или 6 мая. Площадь участков варьируется от 0,05 до 0,21 гектара. Самая большая территория расположена по адресу поселок Подсобного Хозяйства Минзаг, улица Светлая, владение 50. В свою очередь, самый небольшой участок находится по адресу деревня Пучково, улица Полевая, земельный участок 2а.

— В прошлом году на приобретение земли от города претендовало в среднем два участника на лот, а превышение цены в ходе аукционов составило в среднем 14,9 процента, — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в настоящее время на торгах представлены шесть земельных участков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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