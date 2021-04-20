Дом на 163 квартиры построят по реновации на Большой Филевской улице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Большая Филевская улица,6а Карта всех событий

Дом на 163 квартиры построят по программе реновации в районе Филевский Парк. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Объект расположится по адресу Большая Филевская улица, владение 6а. Дом рассчитан на 163 квартиры. Наружные стены здания облицуют клинкерной плиткой в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором.

Для жильцов появится одноуровневая подземная автостоянка. Въезжать на подземный этаж и выезжать с него можно будет по однопутной закрытой рампе. Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Рабочие установят детскую и спортивную площадки, а также оборудуют зоны отдыха. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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