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Чартерное авиасообщение вскоре возобновится между Россией и Египтом
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Чартерное авиасообщение вскоре возобновится между Россией и Египтом

Иван Юминов

Туризм

В скором времени возобновится чартерное авиасообщение между Россией и курортами Египта. Об этом заявил советник по СМИ посольства Египта в Москве Ахмед Абдель Моэз во вторник, 20 апреля.

— В ближайшее время, но конкретной даты еще нет, — поделился дипломат.

Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. Хургада и Шарм-эш-Шейх по-прежнему закрыты для туристов из России, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Италия снимет ограничения на въезд туристов летом.

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