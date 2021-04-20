Чартерное авиасообщение вскоре возобновится между Россией и Египтом

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В скором времени возобновится чартерное авиасообщение между Россией и курортами Египта. Об этом заявил советник по СМИ посольства Египта в Москве Ахмед Абдель Моэз во вторник, 20 апреля.

— В ближайшее время, но конкретной даты еще нет, — поделился дипломат.

Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. Хургада и Шарм-эш-Шейх по-прежнему закрыты для туристов из России, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Италия снимет ограничения на въезд туристов летом.

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