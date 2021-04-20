Спартакиада «Моспром» соберет сотрудников столичных заводов и студентов

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Открылась регистрация на спартакиаду «Моспром» 2021 года. Уже третий год подряд она объединяет сотрудников московских заводов и студентов технических вузов, сообщается на официальном сайте соревнований.

Лучших представителей промсектора столицы определят в нескольких дисциплинах: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, бокс, шахматы, хоккей, настольный теннис и мини-футбол. В нынешнем году организаторы добавили киберспорт.

Подать заявку на участие можно здесь.

Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам будут определены восемь лучших команд московских предприятий и восемь команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе «Лужники» 25 сентября.

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