«Поражает сетчатку»: названы самые опасные для глаз очки от солнца

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Очки от солнца с синими линзами являются самыми опасными для владельца. Синий свет легко попадает на сетчатку глаза, ведь человек от него не щурится, и разрушает ее. Вторыми по вредности являются очки с красными линзами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал невролог Александр Евдокимов.

— Синий цвет опасен для глаз. Этот спектр, если попадает на глаз, способен поражать сетчатку глаза... И очки с синими стеклами являются крайне вредными. Свет проходит через все среды глаза, человек не щурится, и он легко попадает на сетчатку и оказывает негативное воздействие, — сказал он.

Также Евдокимов отметил, что красный спектр тоже достаточно вредный. Но на него глаз реагирует, и человек щурится. За счет сужения зрачков можно избежать травмы сетчатки.

— Обычные затемненные линзы просто отражают свет и не дают спектра. В этом плане они хорошие: отражают, а в глаз не попадают отдельные пучки света, — добавил Евдокимов.

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