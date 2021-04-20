Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Поражает сетчатку»: названы самые опасные для глаз очки от солнца
Фото: Pixabay

«Поражает сетчатку»: названы самые опасные для глаз очки от солнца

Марина Найденкова

Общество

Очки от солнца с синими линзами являются самыми опасными для владельца. Синий свет легко попадает на сетчатку глаза, ведь человек от него не щурится, и разрушает ее. Вторыми по вредности являются очки с красными линзами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал невролог Александр Евдокимов.

— Синий цвет опасен для глаз. Этот спектр, если попадает на глаз, способен поражать сетчатку глаза... И очки с синими стеклами являются крайне вредными. Свет проходит через все среды глаза, человек не щурится, и он легко попадает на сетчатку и оказывает негативное воздействие, — сказал он.

Также Евдокимов отметил, что красный спектр тоже достаточно вредный. Но на него глаз реагирует, и человек щурится. За счет сужения зрачков можно избежать травмы сетчатки.

— Обычные затемненные линзы просто отражают свет и не дают спектра. В этом плане они хорошие: отражают, а в глаз не попадают отдельные пучки света, — добавил Евдокимов.

Читайте также: Кардиолог перечислила неявные признаки гипертонии

врачопасностьочки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Тайна великая есть: где в Москве признаются в любви

Илья Переседов
Илья Переседов

Не пускайте детей в рестораны, даже с родителями

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка — стервозная баба: как поставить ее на место

Все мнения
О проекте
Читайте нас в