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«Дети войны» рассказали, как пострадали от рук мошенников, выдававших себя за «Волонтеров Победы»
Фото: Вечерняя Москва

«Дети войны» рассказали, как пострадали от рук мошенников, выдававших себя за «Волонтеров Победы»

Руслан Давлетшин

Илья Ашуров

Происшествия

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с пострадавшими от действий мошенников из кооператива «Цитадель». Их истории проливают свет на деятельность этой организации, а также призывают жителей столицы уделять больше внимания своим пожилым родственникам.

Один из пострадавших от рук злоумышленников из «Цитадели» Виктор Рябзин — «ребенком войны». В разговоре с корреспондентом «ВМ» он сообщил, что рано потерял родителей и воспитывался в детском доме. Мошенники позвонили ему по телефону якобы от «Волонтеров Победы», предложив бесплатную путевку. Мужчина уже согласился приехать в указанное место, но позже вспомнил, что «Волонтеры Победы» находятся по другому адресу.

«Дети войны» рассказали, как пострадали от рук мошенников, выдававших себя за «Волонтеров Победы»Фото: Вечерняя Москва

— Я знал, что «Волонтеры Победы» находятся на Мясницкой, а те звонившие (сотрудники «Цитадели» — прим. «ВМ») приглашали в район метро «Серпуховская». Ну, я позвонил тогда в организацию, которую знаю, мне сказали: «Подождите, выясним». И все, я не поехал к ним, звонков больше не было. Никаких денег я не потерял. Я понял, что это мошенники. Бесплатный сыр только, сами знаете где, — заключил Виктор Рябзин.

По его словам, чтобы не стать жертвой мошенников, следует «находить организацию и задавать вопросы».

«Дети войны» рассказали, как пострадали от рук мошенников, выдававших себя за «Волонтеров Победы»Фото: Вечерняя Москва

С мошенниками из «Цитадели» также столкнулась и 82-летняя москвичка Ирина Васильевна. Она на протяжении почти всей жизни ищет могилу своего отца, который погиб на войне. Общение с ней злоумышленники также начали с предложения сделать вклад «под высокий процент». Однако женщина сразу отказалась от предложенной затеи. Тогда на встрече в офисе ей сообщили, что могут помочь с поиском места, где захоронен ее отец. В доказательство этого ей предъявили документ.

— В 1947 году, когда мы были в эвакуации в Караганде, нам пришел документ из военкомата, что мой отец пропал без вести в октябре 1941 года. Мне эта бумага (показанная сотрудниками «Цитадели» — прим. «ВМ») была хорошо знакома, — рассказывает Ирина Васильевна.

После этого мошенники заявили, что остальные документы по делу ее отца засекречены, а для того, чтобы их раздобыть, требуются деньги – 450 тысяч рублей.

«Дети войны» рассказали, как пострадали от рук мошенников, выдававших себя за «Волонтеров Победы»Фото: Вечерняя Москва

— И мне стало понятно, что это такое. Меня возмутило, что мошенники занимаются торговлей могилами пропавших без вести. Была бы хоть доля правды в их словах, я бы не пожалела денег, заработанных за 60 лет своей работы, на установление истины, — отметила Ирина Васильевна.

Она также добавила, что имеет образование историка и могла бы легко проверить все предоставленные злоумышленниками документы. Но ее поразило, насколько цинично себя вели работники «Цитадели».

«Дети войны» рассказали, как пострадали от рук мошенников, выдававших себя за «Волонтеров Победы»Фото: Вечерняя Москва

— Когда все это случилось и открылось, мне прямо кричать захотелось: «Смотрите, что делается — у нас торгуют могилами!», — эмоционально сказала женщина.

Больше никаких контактов с сотрудниками «Цитадели» у пенсионерки не было.

Еще двое пострадавших, не захотевших раскрывать своих имен, сообщили корреспонденту «ВМ» что потеряли крупную сумму денег поверив мошенникам. Так, 82-летний москвич передал преступникам 900 тысяч рублей, а другой 84-летний ­житель столицы потерял таким образом 2 миллиона рублей.

«Дети войны» рассказали, как пострадали от рук мошенников, выдававших себя за «Волонтеров Победы»Фото: Вечерняя Москва

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова прокомментировала корреспонденту «Вечерней Москвы» ситуацию с мошенниками. По ее словам, мошенники действовали крайне цинично. Для того чтобы убедить пожилых людей в своей благонадежности, они дарили им подарки с символикой Дня Победы.

Ранее «ВМ» писала, что мошенничеством занимались сотрудники потребительского кооператива «Цитадель», который находился в столичном бизнес-центре. Руководитель упомянутой организации создал «финансовую пирамиду»: менеджеры ее предприятия обзванивали пенсионеров, «детей войны», а также их родственников и предлагали внести деньги «под высокий процент». Для большей убедительности мошенники выдавали себя за работников общественного движения «Волонтеры Победы» и обещали подарить пожилым людям бытовую технику и путевку в санаторий. Мошенники выманивали своих жертв в офис, где получали их сбережения. После получения денег преступники переставали выходить на связь.

По данному факту проводится проверка.

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