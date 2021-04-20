Тело человека нашли в отсеке шасси самолета в аэропорту Амстердама

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Причины попадания человека в отсек шасси самолета, который следовал из нигерийского Лагоса в Амстердам, начала выяснять королевская военная полиция Нидерландов. Об этом заявили в ведомстве во вторник, 20 апреля.

По предварительной информации, мужчина мог быть безбилетным пассажиром. Его личность и причина смерти до сих пор устанавливаются.

Наиболее вероятной версией его кончины является переохлаждение — рейс длился 6 часов 45 минут, сообщает издание Daily Star.

Ранее сообщалось о том, что автомобилист сбил ребенка на северо-западе Москвы.

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