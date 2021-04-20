Автомобилист сбил ребенка на северо-западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Катукова, 19к1 Карта всех событий

На северо-западе Москвы водитель сбил пешехода. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 20 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел рядом с домом 19 на улице Маршала Катукова. Автомобиль наехал на 12-летнего ребенка, который перебегал дорогу на красный свет. У подростка диагностировали перелом лодыжки.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что автобус сбил пешехода на Большой Никитской улице в Москве. По предварительным данным, человек переходил дорогу в неположенном месте.

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