Автомобилист сбил ребенка на северо-западе Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Катукова, 19к1 Карта всех событий
На северо-западе Москвы водитель сбил пешехода. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 20 апреля.
Уточняется, что инцидент произошел рядом с домом 19 на улице Маршала Катукова. Автомобиль наехал на 12-летнего ребенка, который перебегал дорогу на красный свет. У подростка диагностировали перелом лодыжки.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что автобус сбил пешехода на Большой Никитской улице в Москве. По предварительным данным, человек переходил дорогу в неположенном месте.
Читайте также: Гранату обнаружили на улице на юге Москвы