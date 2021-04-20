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Минтранс Подмосковья предупредил водителей о предстоящем дожде с мокрым снегом
Фото: Анан Быкова

Минтранс Подмосковья предупредил водителей о предстоящем дожде с мокрым снегом

Анастасия Прохорова

Общество

Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть аккуратными на дорогах в связи с изменением погодных условий.

— Пожалуйста, не спешите на дорогах, соблюдайте ПДД! Держите дистанцию и будьте аккуратны при движении в черте населенных пунктов. Не паркуйте транспорт под деревьями и шаткими конструкциями, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее МЧС предупредило, что в течение суток (до 15:00 21 апреля) на территории Подмосковья ожидаются дождь и мокрый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Читайте также: МЧС предупредило москвичей о дожде и мокром снеге в течение суток

автомобилистыжители ПодмосковьяМинтранс РФ
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