Минтранс Подмосковья предупредил водителей о предстоящем дожде с мокрым снегом

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Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть аккуратными на дорогах в связи с изменением погодных условий.

— Пожалуйста, не спешите на дорогах, соблюдайте ПДД! Держите дистанцию и будьте аккуратны при движении в черте населенных пунктов. Не паркуйте транспорт под деревьями и шаткими конструкциями, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее МЧС предупредило, что в течение суток (до 15:00 21 апреля) на территории Подмосковья ожидаются дождь и мокрый снег. Кроме того, синоптики прогнозируют ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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