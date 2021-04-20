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«Тройки» с изображением Забайкальского национального парка появились в столичном метро
Фото: Telegram / Дептранс

«Тройки» с изображением Забайкальского национального парка появились в столичном метро

Кирилл Николаев

Город
станция БелорусскаяКарта всех событий

Новые тематические карты «Тройка» появились в кассах Московского метрополитена. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что на проездных изображен Забайкальский национальный парк. Его также называют и «Чивыркуйской сказкой». Тираж тематических карт составляет 10 000 штук.

Москвичи и гости столицы смогут купить новые тематические карты «Тройка» в кассах и автоматах на станциях «Белорусская», «Комсомольская», «Курская», «Павелецкая», «Киевская» кольцевой и радиальных линий.

Читайте также: Возможность использовать карту «Тройка» появилась на 29 столичных парковках

Метропассажирыкарта «Тройка»
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