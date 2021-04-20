Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже

Иван Юминов

Экономика

Курс евро вырос на 61,6 копейки, до 92,2 рубля, а доллара — на 22,7 копейки, до отметки 76,4 рубля. Это следует из данных Московской биржи во вторник, 20 апреля.

Во время единой торговой сессии было заключено 7167 сделок с евро на сумму 30,6 миллиарда рублей. С американской валютой было заключено 52 223 сделки на сумму 238,62 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о том, что курс рубля начал падать на фоне сообщений о новых санкциях США.

Читайте также: Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

курс еврокурс доллараМосковская биржа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в