Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже

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Курс евро вырос на 61,6 копейки, до 92,2 рубля, а доллара — на 22,7 копейки, до отметки 76,4 рубля. Это следует из данных Московской биржи во вторник, 20 апреля.

Во время единой торговой сессии было заключено 7167 сделок с евро на сумму 30,6 миллиарда рублей. С американской валютой было заключено 52 223 сделки на сумму 238,62 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о том, что курс рубля начал падать на фоне сообщений о новых санкциях США.

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