Лоза объяснил, почему не хочет прививаться от коронавируса

Фото: Youtube / Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не собирается прививаться от коронавируса.

— Я не собираюсь прививаться от COVID-19 в 2021 году, ну это же смешно! Вирусы живут с нами постоянно. Какие-то могут взбрыкнуть и неправильно себя вести, но организм прекрасно умеет справлять с ними сам. Он поднимает температуру и убивает вирус, — заявил артист в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лоза считает, что универсальной вакцины от всех вирусов нет.

— Как он видоизменится, мы не знаем! Привиться сегодня от одного вируса и не поехать в другую страну, если там потребуют прививки от другого. Смысл какой? Я соберусь куда-нибудь, тогда буду думать. Путин привился, потому что ему нужно контактировать с огромным количеством людей, а мне — не надо! Я сижу дома. Я всегда в самоизоляции, пишу свои песни, книги, — считает Лоза.

По его словам, нужно больше обращать внимание на болезни сердечно-сосудистой системы, а не на коронавирус.

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