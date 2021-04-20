Гинцбург: «Спутником V» привиты уже около 10–11 миллионов человек в мире

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 10–11 миллионов человек во всем мире уже привились вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 20 апреля, рассказал директор разработавшего вакцину Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он не исключил, что количество вакцинированных может и превышать 11 миллионов человек, «если учесть зарубежные страны».

Эксперт также напомнил, что сам сделал прививку от COVID-19 около года назад.

— Прошел год с небольшим, у меня очень высокий титр протективных антител. И не только у меня, а у всех моих коллег, которые вместе со мной 30 марта прошлого года провакцинировались, — рассказал специалист в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Ранее стало известно, что Непал одобрил использование вакцины «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав хочет сделать вакцинацию от Эболы обязательной