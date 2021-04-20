СК РФ проведет проверку по факту наезда на ребенка на северо-западе Москвы

Фото: moscow.sledcom.ru / Официальный сайт СК РФ по городу Москве

Следственные органы проведут проверку по факту наезда на малолетнего мальчика на северо-западе Москвы.

Во вторник, 20 апреля, автомобиль, двигаясь по улице Маршала Катукова, совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Водитель транспортного средства предпринял попытку оказать помощь ребенку и незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи. На данный момент известно, что мальчик получил перелом ноги и для прохождения дальнейшего обследования был доставлен в городскую больницу, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Сейчас следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято дальнейшее решение.

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