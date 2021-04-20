Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СК РФ проведет проверку по факту наезда на ребенка на северо-западе Москвы
Фото: moscow.sledcom.ru / Официальный сайт СК РФ по городу Москве

СК РФ проведет проверку по факту наезда на ребенка на северо-западе Москвы

Анастасия Прохорова

Происшествия

Следственные органы проведут проверку по факту наезда на малолетнего мальчика на северо-западе Москвы.

Во вторник, 20 апреля, автомобиль, двигаясь по улице Маршала Катукова, совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Водитель транспортного средства предпринял попытку оказать помощь ребенку и незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи. На данный момент известно, что мальчик получил перелом ноги и для прохождения дальнейшего обследования был доставлен в городскую больницу, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Сейчас следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято дальнейшее решение.

Читайте также: Автомобилист сбил ребенка на северо-западе Москвы

наезд на ребенкаСК по МосквеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в