СК РФ проведет проверку по факту наезда на ребенка на северо-западе Москвы
Следственные органы проведут проверку по факту наезда на малолетнего мальчика на северо-западе Москвы.
Во вторник, 20 апреля, автомобиль, двигаясь по улице Маршала Катукова, совершил наезд на восьмилетнего мальчика. Водитель транспортного средства предпринял попытку оказать помощь ребенку и незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи. На данный момент известно, что мальчик получил перелом ноги и для прохождения дальнейшего обследования был доставлен в городскую больницу, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по городу Москве.
Сейчас следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято дальнейшее решение.
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