Доктор Александр Румянцев: здоровье необходимо сделать приоритетом страны

Фото: Надежда Жилинская, «Вечерняя Москва»

Доступность лекарственных средств обсудили на круглом столе 20 апреля в Медицинском центре имени Рогачева. Заседание прошло под председательством Президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Президент Национального Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев предложил посмотреть на проблему шире.

— Пациенты испытывают трудности и при диагностике, и при лечении. Упущенная возможность на каждом этапе может стоить жизни. Вот почему нужно сделать здоровье приоритетом страны. Для этого необходимо, чтобы вся система здравоохранения была в первых строках бюджета. Финансирование следует увеличить как минимум в два раза, — заявил Румянцев.

Он отметил, благодаря увеличению расходов на лечение детской лейкемии в России, юные пациенты стали выздоравливать в десять раз чаще.

По словам Румянцева, в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева разработаны эффективные способы для лечения детей, этот опыт войдет в основу методик для лечения взрослых пациентов. Свою идею он намерен обсудить с экспертами Всемирной организации здравоохранения. Как сообщалось ранее, Центр получил статус сотрудничающего учреждения ВОЗ. Это значит, что опыт учреждения уже сегодня получает международное распространение.

Читайте также: Минздрав предложил сделать 19 мая Днем фармацевтического работника