Названы города в ближнем Подмосковье с самыми дешевыми квартирами

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В ближнем Подмосковье город с самой дешевой недвижимостью — Лыткарино. Квартира там в среднем стоит 5,6 миллиона рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир». На втором месте — Домодедово с 6,08 миллиона рублей за среднестатистический лот.

Третье и четвертое места среди подмосковных городов с дешевой недвижимостью заняли Подольск и Балашиха, там квартиру можно купить за 6,1 миллиона и 6,2 миллиона рублей соответственно. Пятерку замыкает Лобня (6,35 миллиона рублей за лот).

Предложения учитывались на первичном и вторичном рынках жилья.

Городами же с самой высокой стоимостью квартир были названы Одинцово, Красногорск и Реутов. Жилье там обойдется в 9,5-10 миллионов рублей, передает издание «Лента.ру».

По данным аналитиков, за первый квартал 2021 года квадратный метр жилой недвижимости в Московской области подорожал в среднем на 6 процентов, а за все время пандемии — на 20 процентов.

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