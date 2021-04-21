Влад Лисовец рассказал о наличии у него двух внебрачных детей

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Стилист Влад Лисовец рассказал, что у него есть двое внебрачных детей. Когда-то он встречался с женщиной, которая забеременела от него и родила.

— Как мне заявили, у меня есть двое детей. Я не буду говорить ни пол, ни имена. У нас с той девушкой был личный конфликт. Женщины — странные, эмоциональные создания. Но сейчас мы в прекрасных отношениях. Я видел фотографии детей, — сказал стилист в шоу на Youtube-канале «Эмпатия Манучи».

Он отметил, что наследники на него не похожи. Лисовец признался, что мечтает о детях. Он готов кому-то отдавать свое свободное время.

По словам стилиста, ему всегда прежде всего хотелось быть самим собой. Он не поддерживает устоявшиеся нормы в обществе, когда надо выставлять напоказ своих детей и обязательно обзаводиться семьей.

Напомним, что Владу Лисовцу 48 лет. Официально он никогда не был женат. Кроме того, раньше ничего не было известно о его наследниках. Стилист предпочитал не распространяться о личной жизни.

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