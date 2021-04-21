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Союз потребителей России предложил ввести лимит на потребление электричества
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Союз потребителей России предложил ввести лимит на потребление электричества

Юлия Курганова

Общество

Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

Предлагается, чтобы жители России платили больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира будет установлен лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека. При этом будут добавлять по 50 киловатт-часов за каждого дополнительного человека, который проживает вместе с ним, а при наличии электрической плиты умножать этот коэффициент в полтора раза.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ сообщил, что каждому региону нужно предоставить право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня или других показателей. Он подчеркнул, что повышать плату при превышении лимита необходимо разумно, например, за каждые новые 100 киловатт-часов, передает издание «Известия».

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