Синоптики предупредили москвичей о прохладной и дождливой погоде 21 апреля

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В среду, 21 апреля, в столичном регионе сохранится влияние циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2-4 градуса. В Подмосковье температура ожидается 1-3 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что характер погоды в столичном регионе резко изменится: усилится ветер, пройдут обильные осадки, атмосферное давление большую часть суток будет падать, а к вечеру начнет интенсивно расти. При таких некомфортных погодных условиях у многих метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Очень вероятны обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания, станет проявляться синдром общей слабости, быстрой утомляемости и психологического дискомфорта.

У лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, частыми мигренями, гипотоников, гипертоников увеличивается риск развития метеообусловленных недомоганий. При ухудшении самочувствия этой категории людей необходимо принять рекомендованные лечащим врачом препараты. Не стоит забывать, что профилактика и лечение сезонных обострений, увеличение двигательной активности и умеренные занятия спортом, поддерживающая терапия помогут легче приспособиться к капризам весенней погоды.

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