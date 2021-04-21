Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики предупредили москвичей о прохладной и дождливой погоде 21 апреля
Фото: twitter.com/infokgh

Синоптики предупредили москвичей о прохладной и дождливой погоде 21 апреля

Юлия Курганова

Город

В среду, 21 апреля, в столичном регионе сохранится влияние циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2-4 градуса. В Подмосковье температура ожидается 1-3 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы будут достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что характер погоды в столичном регионе резко изменится: усилится ветер, пройдут обильные осадки, атмосферное давление большую часть суток будет падать, а к вечеру начнет интенсивно расти. При таких некомфортных погодных условиях у многих метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие. Очень вероятны обострения хронических заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания, станет проявляться синдром общей слабости, быстрой утомляемости и психологического дискомфорта.

У лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, частыми мигренями, гипотоников, гипертоников увеличивается риск развития метеообусловленных недомоганий. При ухудшении самочувствия этой категории людей необходимо принять рекомендованные лечащим врачом препараты. Не стоит забывать, что профилактика и лечение сезонных обострений, увеличение двигательной активности и умеренные занятия спортом, поддерживающая терапия помогут легче приспособиться к капризам весенней погоды.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется хорошая погода

Москвадождьпрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая дуэль: из-за чего поссорились Россия и Чехия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: юбилейный сезон Патриаршей литературной премии

Все мнения
О проекте
Читайте нас в