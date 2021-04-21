Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Фтизиатр объяснила взаимосвязь коронавируса и туберкулеза
Фото: flickr.com/NIAID

Фтизиатр объяснила взаимосвязь коронавируса и туберкулеза

Елена Фролова

Здоровье

Вспышку туберкулеза может спровоцировать пандемия COVID-19. Согласно предположениям специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), резкий скачок заболеваний может произойти в ближайшие один–два года по всему миру. Насколько данный прогноз оправдан, рассказала главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, доктор медицинских наук, профессор Елена Богородская.

— На мой взгляд, такие опасения могут быть в тех странах, где были прекращены обследования населения на туберкулез. Что касается России, то наши специалисты не прекращали обследование населения и групп риска на туберкулез во время пандемии. Борьба с коронавирусом не давала нам повода прекращать профилактические меры от туберкулеза. Таких опасений у нас не будет, — объяснила Елена Богородская.

Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения РФ, заболеваемость туберкулезом на территории нашей страны за 2020 год снизилась на 20 процентов, а смертность — на десять процентов, отмечает «МИР 24».

По словам фтизиатра, эти показатели имеют четкие обоснования в период пандемии. Дело в том, что туберкулез передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Поэтому все введенные ограничительные меры, предпринятые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, оказались годными и для профилактики туберкулеза.

— В результате уменьшилась возможность переноса не только коронавируса от человека к человеку, но и других воздушно-капельных инфекций, к которым относится туберкулез, — пояснила Елена Богородская.

При этом эксперт рассказала, что может произойти, если носители спящих палочек Коха (вид микобактерий, который выделяет больной туберкулезом человек — прим. «ВМ») заболеют коронавирусом.

— Если взглянуть на статистику ВОЗ, то мы увидим, что в мире примерно одна четвертая — одна третья часть населения инфицированы микобактериями. В разные годы медики по-разному интерпретируют эти данные. В каждой стране есть свой уровень инфицированности, определяемый специальными исследованиями, — подчеркнула фтизиатр.

По ее мнению, эпидемия COVID-19 может оказать значительное влияние на переход латентного туберкулеза в активную фазу, так как тяжелое течение коронавируса проявляется, например, пневмонией. Последняя в свою очередь может спровоцировать фиброз легочных тканей. Как пояснила врач, после этого пациент начинает страдать неспецифическим хроническим заболеванием легких. Все это имеет тесное отношение к группе риска по туберкулезу.

Источник: mir24.tv

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые объяснили высокую выживаемость возбудителя туберкулеза

туберкулезкоронавирусфтизиатр
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Все мнения
О проекте
Читайте нас в