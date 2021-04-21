Фтизиатр объяснила взаимосвязь коронавируса и туберкулеза

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Вспышку туберкулеза может спровоцировать пандемия COVID-19. Согласно предположениям специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), резкий скачок заболеваний может произойти в ближайшие один–два года по всему миру. Насколько данный прогноз оправдан, рассказала главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом, доктор медицинских наук, профессор Елена Богородская.

— На мой взгляд, такие опасения могут быть в тех странах, где были прекращены обследования населения на туберкулез. Что касается России, то наши специалисты не прекращали обследование населения и групп риска на туберкулез во время пандемии. Борьба с коронавирусом не давала нам повода прекращать профилактические меры от туберкулеза. Таких опасений у нас не будет, — объяснила Елена Богородская.

Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения РФ, заболеваемость туберкулезом на территории нашей страны за 2020 год снизилась на 20 процентов, а смертность — на десять процентов, отмечает «МИР 24».

По словам фтизиатра, эти показатели имеют четкие обоснования в период пандемии. Дело в том, что туберкулез передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Поэтому все введенные ограничительные меры, предпринятые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, оказались годными и для профилактики туберкулеза.

— В результате уменьшилась возможность переноса не только коронавируса от человека к человеку, но и других воздушно-капельных инфекций, к которым относится туберкулез, — пояснила Елена Богородская.

При этом эксперт рассказала, что может произойти, если носители спящих палочек Коха (вид микобактерий, который выделяет больной туберкулезом человек — прим. «ВМ») заболеют коронавирусом.

— Если взглянуть на статистику ВОЗ, то мы увидим, что в мире примерно одна четвертая — одна третья часть населения инфицированы микобактериями. В разные годы медики по-разному интерпретируют эти данные. В каждой стране есть свой уровень инфицированности, определяемый специальными исследованиями, — подчеркнула фтизиатр.

По ее мнению, эпидемия COVID-19 может оказать значительное влияние на переход латентного туберкулеза в активную фазу, так как тяжелое течение коронавируса проявляется, например, пневмонией. Последняя в свою очередь может спровоцировать фиброз легочных тканей. Как пояснила врач, после этого пациент начинает страдать неспецифическим хроническим заболеванием легких. Все это имеет тесное отношение к группе риска по туберкулезу.

Источник: mir24.tv

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