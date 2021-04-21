Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Схему движения на улице Рогожский Вал изменили для удобства водителей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Схему движения на улице Рогожский Вал изменили для удобства водителей

Виктория Родимкина

Транспорт
Россия, Москва, улица Рогожский ВалКарта всех событий

В столице на улице Рогожский Вал изменили схему движения транспорта для удобства автомобилистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 21 апреля.

— В ЦАО ЦОДД организовал разворот на улице Рогожский Вал на пересечении с Трудовой улицей. Теперь проезжать участок будет намного быстрее, — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что власти продолжают воплощать идеи москвичей по организации дорожного движения. Так, в районе дома № 2/1, строение 1, по площади Рогожской Заставы заработал временный пешеходный переход со светофором.

Читайте также: Минтранс Подмосковья предупредил водителей о предстоящем дожде с мокрым снегом

ЦОДДсхема движениядвижение транспорта в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Елена Скуратова
Елена Скуратова

Самый надежный способ не испортить себе отдых

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Украина, Чехия, далее везде: хроники весеннего обострения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крым вместо Турции: «нарубить бабла» и радоваться жизни

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

ДТП в Новочеркасске: «Если разобьемся, знай, что я тебя любила»

Все мнения
О проекте
Читайте нас в