Схему движения на улице Рогожский Вал изменили для удобства водителей

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Россия, Москва, улица Рогожский Вал Карта всех событий

В столице на улице Рогожский Вал изменили схему движения транспорта для удобства автомобилистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 21 апреля.

— В ЦАО ЦОДД организовал разворот на улице Рогожский Вал на пересечении с Трудовой улицей. Теперь проезжать участок будет намного быстрее, — говорится в сообщении.

В дептрансе уточнили, что власти продолжают воплощать идеи москвичей по организации дорожного движения. Так, в районе дома № 2/1, строение 1, по площади Рогожской Заставы заработал временный пешеходный переход со светофором.

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