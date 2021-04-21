Протоиерей объяснил значение фрески с адом для интернет-зависимых

Фото: vk / Евгений Александров

Необычная фреска, на которой изображен ад для тех, кто не может жить без интернета, есть в монастыре под Тверью. Интернет-зависимые изображены в окружении нечести, держащей в руках ноутбуки, мобильные телефоны и другие гаджеты. Что это за фреска, рассказал председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом протоиерей Александр Душенков.

— Эта фреска находится в Николаевском Малицком мужском монастыре уже давно. Несколько лет назад по этому поводу уже поднимали шум в СМИ. Автором этой и других фресок является художник из Румынии, долго проживший в монастыре, — пояснил отец Александр.

При этом он подчеркнул, что не нужно путать икону и фреску, так как на последнюю не молятся. Она представляет собой настенную роспись, которую, как правило, располагают на западной стороне храма. По словам протоиерея, подобных фресок, выполненных на основе канонических легенд, но вместе с тем отражающих элементы современной жизни, очень много в Греции, где это считается обыденной вещью.

Кроме того, отец Александр добавил, что Николаевский Малицкий мужской монастырь в целом с пониманием относится к интернету. Против Сети никто не выступает, людей лишь предостерегают от опасных зависимостей, отмечает «МИР 24».

Однако противоположную точку зрения выразил профессор Свято-Филаретовского института, специалист по церковному искусству Александр Копировский. Он заявил, что не считает нормой изображение современности в церковных росписях. Эксперт также добавил, что сожалеет о том, что внимание людей привлекла именно эта картинка, а не лучшие произведения современной церковной росписи.

Источник: mir24.tv

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