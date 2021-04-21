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Столичные врачи вылечили за последние сутки 1744 пациента с COVID-19
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичные врачи вылечили за последние сутки 1744 пациента с COVID-19

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили за последние сутки 1744 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 21 апреля.

Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 975 973 пациента. За сутки госпитализировали 977 пациентов, скончались 58 человек.

Столичные врачи вылечили за последние сутки 1744 пациента с COVID-19Фото: Оперштаб

За минувшие 24 часа в столице зафиксировано 1988 новых случаев COVID-19. Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. Санкт-Петербург находится на втором месте, в городе за сутки зафиксировали 693 новых случая коронавируса. На третьем месте — Московская область, где выявили 586 пациентов с коронавирусом.

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