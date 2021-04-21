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Коронавирус за сутки выявили у 8271 человека в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Коронавирус за сутки выявили у 8271 человека в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявлено более 8,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 21 апреля.

В стране за последние 24 часа зафиксировали 8271 случай коронавируса. Из них 12,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались от инфекции 399 человек, выздоровели 9644 пациента.

Коронавирус за сутки выявили у 8271 человека в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Еврейской автономной области.

В России за все время пандемии выявлено 4 727 125 случаев коронавируса. Скончались за все время 106 706 человек, вылечились от COVID-19 4 352 873 пациента.

Коронавирус за сутки выявили у 8271 человека в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что более ста москвичей приняли участие в исследовании плазмы крови от вакцинированных доноров.

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