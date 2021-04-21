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Апелляционный суд признал законным приговор рядовому Шамсутдинову
Фото: СК РФ

Апелляционный суд признал законным приговор рядовому Шамсутдинову

Анастасия Волоснова

Происшествия

Апелляционный суд признал законным приговор солдату-срочнику Шамсутдинову, которого приговорили к 24,5 годам колонии за убийство сослуживцев. Об этом передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В среду, 21 апреля, приговор Шамсутдинову вступил в силу. Суд оставил апелляционную жалобу срочника без удовлетворения, поэтому в ближайшее время Шамсутдинова этапируют в колонию для отбытия наказания.

Уточняется, что Шамсутдинов участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО Читы.

Дело Рамиля Шамсутдинова

25 октября 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в военной части Забайкалья. В результате восемь человек скончались, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Стрелка задержали.

30 октября комиссия Минобороны озвучила версию случившегося: у срочника были «психологическая несовместимость» и «межличностный конфликт» с одним из находившихся в карауле офицеров.

19 марта 2020 года Шамсутдинова этапировали в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве. Психолого-психиатрическая экспертиза, которую Шамсутдинов прошел в Институте имени В. П. Сербского в Москве, признала его вменяемым.

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