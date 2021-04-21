Эксперт не допустил вероятность образования опасного вируса в организме человека

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Образование смертельно опасных для человека вирусов происходит только при наличии фактора извне. Таковым, к примеру, может стать теплокровное животное. Об этом рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Таким образом, эксперт прокомментировал мнение канадского ученого-биохимика об эволюции вирусов и бактерий. По его словам, климатические изменения, происходящие на Земле, спустя 50-100 лет могут привести к возникновению до сих пор неизвестных науке опасных вирусов.

— Я с данной публикацией пока не имел возможности ознакомиться. В целом же это звучит, как достаточно странное сообщение. Микробиота, вирусы, изменение климата… Сейчас наблюдается попытка привязать изменения климата ко всему, чему угодно, — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что не считает это поведение оправданным. По его словам, тело человека не может быть средой для образования смертельно опасных вирусов, так как оно обладает иммунитетом.

— Опасные вирусы проявляются во внешней среде или таких животных, как летучие мыши, суслики. На мой взгляд крайне маловероятно, что новая болезнь возникнет в человеческой популяции, — рассказал Алексей Аграновский.

При этом он добавил, что для этого нужен дополнительный фактор. Чаще всего это теплокровные животные, отмечает ФАН.

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