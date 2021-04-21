Психолог объяснила, как женщина находит своего идеального мужчину

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Женщины на подсознательном уровне проверяют мужчин, с которыми они начинают общаться. Таким образом, она определяет, кому стоит дать шанс. Какие тесты приходится сдавать представителям сильного пола, чтобы стать спутником жизни дамы, рассказала психолог Татьяна Цветкова.

Согласно традиционным представлениям специалистов, выделяются три основных способа, которые условно можно назвать «лидерство», «характер и эмоциональная устойчивость» и «наличие желания создать семью». Как пояснила психолог, идеальный кандидат будет соответствовать всем трем критериям.

— Во-первых, женщина обращает внимание на то, подходит ли ей мужчина по «гормональному признаку». В данном случае речь идет о влечении к избраннику, — объяснила Татьяна Цветкова.

Следующим пунктом она обозначила романтичность. Если мужчина ей обладает, то женщина «теряет голову», она не видит его недостатков и желает быть с ним постоянно, отмечает Nation News. Еще один признак – это привязанность. Именно в это чувство перерастает любовь спустя пять - семь лет отношений. Как считает психолог, если этого не происходит, то пара распадается. По мнению эксперта, последний критерий является самым важным.

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